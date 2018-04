Von: Redaktion DER FARANG | 28.04.18

BANGKOK: Die Federation of Thai Indus­tries (FTI) rechnet in diesem Jahr mit der Produktion von zwei Millionen Fahrzeugen, nachdem Export und Absatz im Königreich in den ersten beiden Monaten dieses Jahres zugenommen haben.

Verschifft wurden 184.284 Fahrzeuge, im Jahresvergleich ein Plus von 3,3 Prozent. Verkauft wurden im Thailand 142.011 Wagen, gegenüber 2017 ein Zuwachs von 13 Prozent.