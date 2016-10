BERLIN (dpa) - Hinter der geplanten Eröffnung des neuen deutschen Hauptstadtflughafens in Berlin Ende 2017 steht noch immer ein Fragezeichen.

Trotz der Genehmigung des Brandschutz-Umbaus im Terminal legten sich führende Aufsichtsräte am Freitag nicht fest. «Die Eröffnung hängt von einer Fülle von Maßnahmen ab», sagte Vize-Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider vor einer Sitzung des Kontrollgremiums am Flughafen Tegel.

«Wir unterstützen den Vorsitzenden bei allen seinen Anstrengungen, schnellstmöglich fertig zu werden.»

Der Berliner Flughafenkoordinator Engelbert Lütke Daldrup sagte, die Geschäftsführung müsse die Genehmigung nun auswerten. «Dann werden wir weiter sehen.»

Das zuständige Bauordnungsamt des Kreises Dahme-Spreewald hatte am Donnerstag umfangreiche Nachträge der Flughafengesellschaft genehmigt, darunter den Umbau der Brandschutzanlage.

«Es wird ja häufig vergessen, dass es bislang hoch umstritten war, ob diese Anlage überhaupt funktionsfähig ist», sagte Bretschneider. Nun habe die Behörde die Leistungsfähigkeit der Anlage bestätigt.

«Das ist ein wichtiger Schritt», sagte Technikchef Jörg Marks, der die Arbeiten im Terminal leitet. Damit sei das ganze Gebäude genehmigt.

Auch weil die Brandschutzanlage bislang nicht funktionierte, musste die Flughafeneröffnung viermal verschoben werden. Eigentlich sollten vor fünf Jahren die ersten Flugzeuge am Neubau abheben. Einen neuen Eröffnungstermin dürfte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Freitag nicht festlegen. Zunächst sind die mehr als 80 Ordner aus dem Bauamt zu prüfen.