CHIANG MAI: Das Royal Forest Department hat Ermittlungen gegen 12 in Chiang Mai ansässige Zipline-Anbieter eingeleitet, die der illegalen Landinbesitznahme in Waldschutzgebieten in Mae On Pha Mae Tha Chang und Pha Mae Kanin beschuldigt werden.



Ins Visier der Ermittler geraten sind die Unternehmen Flight of the Gibbon, Skyline Adventure, Dragon Flight Chiang Mai Zipline, Jungle Flight Chiang Mai, The Giant Chiang Mai, Thai Jungle, Flying Squirrels Chiang Mai, Monjam Zipline, Tarzan Canopy, Zipline Chiang Mai, Kaeng Kued Elephant Camp und Skytrack Adventure.

Sechs Anbieter wurden bereits strafrechtlich belangt, wovon zwei mit dem Abbau ihrer Anlagen begonnen haben. Fünf wird vorgeworfen, keine Grundstückseigentumsurkunden für die genutzten Gebiete zu besitzen und ein Unternehmen nahm mehr Land in Beschlag, als es laut Urkunde nutzen durfte.