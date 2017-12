Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.17

NEW YORK (dpa) - Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines will laut US-Medien in großem Stil bei Airbus bestellen. Es gehe um 100 Mittelstreckenjets vom Typ A321 neo, berichteten CNN und CNBC am Mittwoch unter Berufung auf eingeweihte Quellen. Der Auftrag könnte noch vor Deltas Investorenkonferenz am Donnerstag verkündet werden, hieß es. Die Unternehmen wollten sich dazu nicht äußern.

Die Bestellung hat den Berichten nach ein Volumen von 12,7 Milliarden Dollar (10,7 Mrd Euro) laut Listenpreisen. Allerdings sind bei Geschäften in dieser Größenordnung deutliche Preisabschläge üblich. Der Deal wäre ein herber Rückschlag für Airbus' Erzrivalen Boeing, der gerne sein Konkurrenzmodell 737 MAX bei Delta losgeworden wäre.