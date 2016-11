Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.16

CHIANG RAI: Ein Erdbeben der Stärke 3,2 auf der Richterskala hat am Freitag um 5.07 Uhr die Provinz Chiang Rai erschüttert.

Nach Angaben des Seismologischen Büros lag das Epizentrum in einer Tiefe von einem Kilometer im Bezirk Mae Lao. Die Erschütterungen waren in der Provinzhauptstadt zu spüren. Wenig später gab es zwei Nachbeben, um 5.16 Uhr in der Stärke von 2,1 in zwei Kilometern Tiefe und um 5.20 Uhr in der Stärke von 1,4 in sieben Kilometern Tiefe. Es soll keine Verletzten und keinen Sachschaden gegeben haben. Ein weiteres schwaches Erdbeben der Stärke 1,1 wurde um 3.10 Uhr im Bezirk San Sai der Provinz Chiang Mai registriert.