Erdbeben vor Indonesien war in Thailand zu spüren

Die Zahl der Erdbebenopfer in Indonesien steigt stündlich. Foto: epa/Hotli Simanjuntak

PHUKET: Das Erdbeben am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr vor Nordsumatra in Indonesien war in Phuket, Krabi und der Provinz Phang-nga zu spüren.

Das Beben der Stärke 6,5 auf der Richterskala ereignete sich nach Angaben von Seismologen in zehn Kilometer Tiefe vor Aceh im Indischen Ozean. Viele Thais drückten ihre Besorgnis über die Folgen in sozialen Netzwerken aus. Das Nationale Katastrophenwarnzentrum hatte für Thailand keine Tsunami-Warnung herausgegeben.