Erdbeben erschüttert Kolumbien: Evakuierungen in Bogotá

Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.17

BOGOTÁ (dpa) - Ein Erdbeben der Stärke 5,7 hat am Montag weite Teile Kolumbiens erschüttert.

In der Hauptstadt Bogotá waren die Erdstöße am Morgen (Ortszeit) deutlich zu spüren, mehrere Schulen und Hochhäuser wurden evakuiert. Nach Angaben der Behörden gab es aber zunächst keine Informationen über Opfer und größere Schäden. Das Zentrum lag in Huila im Südwesten, in rund 30 Kilometern Tiefe..