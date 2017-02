Von: Redaktion DER FARANG | 24.02.17

JOHANNESBURG (dpa) - Ein schweres Erdbeben hat den Norden Sambias erschüttert.

Das Bebens der Stärke 5,9 in einer Tiefe von etwa 30 Kilometern ereignete sich am Freitagmorgen, wie die US-Geobehörde und das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam erklärten. Das Epizentrum lag demnach nahe der tansanischen und der kongolesischen Grenze. Zunächst gab es keine Berichte über Schäden oder Verletzte.