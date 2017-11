Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.17

BERLIN (dpa) - Die möglichen Jamaika-Koalitionspartner starten mit zahlreichen Streitpunkten in die entscheidende Phase ihrer Sondierungen für ein Regierungsbündnis. Vor einem Treffen der Chef-Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen an diesem Montag gab es erneut Rangeleien beim schwierigen Thema Klimaschutz. Die FDP verwies abermals auf die Option einer Neuwahl. Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer äußerte sich zuversichtlich, dass bei den Chef-Beratungen besonders wichtige Punkte für weitere Gespräche gebündelt werden können.

In einer zweiten Sondierungsphase sollen jetzt konkretere Ergebnisse erarbeitet werden, damit voraussichtlich Mitte November über die Aufnahme formeller Koalitionsverhandlungen entschieden werden kann. Am Montagabend wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Seehofer, das grüne Spitzenduo Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt sowie FDP-Chef Christian Lindner und dessen Vize Wolfgang Kubicki beraten, bevor am Dienstag die nächsten thematischen Runden folgen. In der am Freitag beendeten ersten Sondierungsphase waren zwölf Themenkomplexe grob auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht worden. Dabei wurde klar, dass einige brisante Themen separat auf Chef-Ebene zu klären sind.

Lindner meldete erneut Zweifel an der «physikalischen Machbarkeit grüner Energiepolitik» an und forderte umsetzbare Vorschläge. «Es ist nichts gewonnen, wenn wir Kohlekraftwerke in Deutschland abschalten, um anschließend Kohlestrom aus Polen zu importieren oder Kernenergie aus Frankreich», sagte er der Funke-Mediengruppe (Sonntag).

Göring-Eckardt kritisierte dagegen mit Blick auf die an diesem Montag in Bonn startende Weltklimakonferenz: «Ausgerechnet jetzt blockieren Union und FDP. Gelingt es uns, den Knoten zu durchschlagen, gewinnt nicht nur das Weltklima. Ich bin zuversichtlich, dass so auch die Sondierungen besser vorankommen», sagte sie der «Bild am Sonntag».

Das grüne Sondierungsteam traf sich am Sonntag zu Vorbereitungen. CDU und CSU berieten am Samstag in engerem Kreis um Merkel und Seehofer über Prioritäten bei Fachthemen. Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) sagte nach dem Treffen: «Wir sind alle auf einem guten Weg.»

Seehofer sagte, er glaube, dass am Montag das Erstellen einer Liste wichtiger Themen gelingen werde. «Besonders wichtig sind die Punkte, die für die Frage, kommt es zu einer Jamaika-Koalition oder nicht, bedeutsam sind.» In den bisherigen Runden seien «manche Zwischentöne» entbehrlich gewesen. «Aber das hat nichts geändert an der Tatsache, dass wir gut vorangekommen sind». In den nächsten beiden Wochen seien auch große Streitthemen wie Migration und Klima so zu lösen, «dass es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer Verständigung kommt».

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erwartet allerdings schwierige Klärungen. «Ob es möglich ist, eine Regierung zu bilden, ist vollkommen offen.» Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte der Funke-Mediengruppe (Montag), tragfähige Lösungen seien in allen Punkten möglich, aber schwierig. «Eine Einigung muss im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen.»

Lindner bekräftigte, die FDP habe «keine Angst vor Neuwahlen». Die Punkte seiner Partei müssten sich spürbar in einem Koalitionsprogramm wiederfinden. Göring-Eckardt sagte der Funke-Mediengruppe (Montag): «Alle sollten sich ernsthaft an die Arbeit machen, da sollte keiner versuchen, sich durch verfrühte Spekulationen über Neuwahlen aus der Verantwortung zu ziehen.»

Der Grünen-Unterhändler Jürgen Trittin sieht keinen besonderen Zeitdruck durch den Ende November geplanten Parteitag. «Bisher wissen wir nichts, was wir unserem Parteitag präsentieren sollten. Aber da machen wir uns keinen Stress», sagte er «Spiegel Online». «Wenn Fragen offenbleiben, kann es passieren, dass der Parteitag sagt, für ein Ja oder Nein reicht uns das nicht - geht noch mal los und klärt das.»

Die SPD kritisierte die Sondierungen. «Die Jamaikaner schippern ohne Kompass auf der See, kreuzen dieses und jenes Thema, aber wissen nicht, wo sie Anker werfen wollen», sagte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles der «Passauer Neuen Presse» (Samstag). Die Grundsatzfragen seien sechs Wochen nach der Wahl alle noch offen. SPD-Chef Martin Schulz sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag): «Wenn Frau Merkel keine Regierung hinbekommt, muss es Neuwahlen geben.»