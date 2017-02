Reges Treiben am Grenzübergang in Aranyaprathet. Foto: epa/Narong Sangnak

SAKAEO: Das Amt für Landstraßen investiert 930 Millionen Baht, um eine neue Straße zur Verkehrsentlastung am thailändisch-kambodschanischen Grenzübergang in Ban Khlong Luek in der Provinz Sakaeo zu bauen.

Die 15,4 Kilometer lange vierspurige Straße wird am Kilometer 293+500 am Highway 33 im Unterbezirk Ban Dan in Aranyaprathet beginnen und führt durch Ackerland zurück zum Kilometer 304+019 des Highways 33 und dann weiter zum Grenzübergang. Die Bauarbeiten sollen Mitte des Jahres beendet sein.



Ein weiteres Infrastrukturprojekt umfasst den Bau zweier Überführungen, eine an der Kreuzung am Wat Khlong Yang am Highway 33 und eine über die Umgehungsstraße in Aranyaprathet. Die Kosten werden auf 329 Millionen Baht beziffert, der Fertigstellungstermin ist April 2018.