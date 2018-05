BANGKOK: Ein Beamter der Immigration soll angeblich in die Entführung einer 39-jährigen Chinesin verwickelt sein.

Die Frau war am 6. Mai am Flughafen Suvarnabhumi entführt worden. Die Entführer forderten ein Lösegeld in Höhe von umgerechnet 15 Millionen Baht, sagte der stellvertretende Leiter der Touristenpolizei, Generalmajor Surachate Hakparn, vor der Presse. Das Opfer wurde bei seiner Ankunft aus Hong Kong von fünf Personen entführt und 14 Tage später am Straßenrand in Bang Na ausgesetzt. Vier Chinesen, eine thailändische Frau und mehrere andere Personen waren an dem Verbrechen beteiligt, darunter ein Polizist aus dem Büro der Immigration in Samut Prakan. Die vier chinesischen Verdächtigen sind bereits aus Thailand geflohen.

Die Bande hatte ein Lösegeld von drei Millionen Yuan (15 Millionen Baht) gefordert, aber der koreanische Ehemann der Chinesin zahlte nur 1,9 Millionen Yuan (10 Millionen Baht). Als sie die Frau nicht freilassen wollten, erstattete er am 18. Mai Anzeige bei der Polizei. Überwachungsaufnahmen halfen der Polizei bei der Identifizierung der fünf Entführer. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Frau in einem Hotel in Bangkok festgehalten wurde. Später zogen sie in ein gemietetes Haus in Pattaya, dann in ein anderes Haus auf der Koh Samet in Rayong und weiter in ein anderes Hotel in Bangkok.