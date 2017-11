Von: Redaktion DER FARANG | 05.11.17

Ein Leser hat den Bürgermeis­ter auf Energieverschwendung in Jomtien hingewiesen und der Redaktion die deutsche Version des Anschreibens zukommen lassen:

Sehr geehrter Herr Bürgermeis­ter von Pattaya, seit Jahren beobachten wir, dass viele Laternen auf Straßen und an Stränden mitten am Tag eingeschaltet sind, obwohl es taghell ist. Manchmal haben wir gesehen, dass die Beleuchtung mit Lichtstärken von über 1.000 LUX eingeschaltet ist! Anbei ein Bild von Straßenlaternen, die auf einem Niveau von fast 500 LUX eingeschaltet sind, was etwa 100mal mehr ist als nötig! Solche Lichtverschmutzungen sind eine wahnsinnige Verschwendung von Elektrizität und Millionen von Thai-Baht jeden Tag und das, obwohl wir bereits seit dem Jahr 2010 mit unzähligen Anrufen, Erinnerungen und Briefen darauf hinweisen! Wir hoffen, Sie verstehen das und stimmen zu, dass Energie und Budgets nur dann verwendet werden sollten, wenn Bedarf besteht und nicht in dieser Form verschwendet werden. Da wir in ein paar Wochen ein Treffen mit hochrangigen Offizieren des DEDE haben, würden wir uns freuen, wenn wir über gemeinsame Bemühungen und positive Entwicklungen in unserer Nachbarschaft berichten können.

Elmar Kleiner, Jomtien