Written by: Michael Lenz

SINGAPUR: Singapur soll in Zukunft in energiesparendem Licht erstrahlen. Bis 2022 will der Stadtstaat die Straßenbeleuchtung mit sparsamen LED-Lampen umrüsten. Diese seien um 25 Prozent energieeffizienter als die bisherige Beleuchtung, verkündete das Verkehrsminis­terium.

Zusätzliche Ersparnis soll durch ein neues System des Beleuchtungsregimes erzielt werden. Durch ein spezielles Programm könnten die Lampen in Zukunft den individuellen Wetter- und Sichtverhältnissen angepasst werden, erläuterte das Ministerium. Mit dem bisherigen System sei nur eine Programmierung der Straßenbeleuchtung auf Sonnenuntergang und Sonnenaufgang möglich. Bis 2019 ist die Installation von 25.000 LED-Lampen in der Stadtmitte geplant. Die ganze Insel soll spätestens ab 2022 sparsam leuchten.