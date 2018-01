Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.18

BANGKOK: Der Volvo S90 ist jetzt als T8 Twin Engine AWD mit einem Plug-in-Hybridantrieb erhältlich.



Das Fahrzeug gibt es in zwei Versionen zu einem Preis ab 3,39 bzw. 3,79 Millionen Baht. Die Kombination aus Benziner an der Vorderachse mit einem 2-Liter-Motor und Elektromotor an der Hinterachse ermöglicht eine Systemleistung von 407 PS. Rund 50 Kilometer kann der Volvo S90 mit Plug-in-Hybridantrieb rein elektrisch und somit völlig emissionsfrei zurücklegen.