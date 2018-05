Von: Redaktion DER FARANG | 06.05.18

Immer mehr ausländische Familien transportieren ihre Kinder ohne Helm auf dem Motorrad, berichtet ein Leser:

Hallo FARANG-Redaktion, ich weiß nicht, ob es Sinn macht diese Gedankenlosigkeit anzusprechen. Aber vielleicht wachen manche doch auf: Eine Dummheit bürgert sich neuerdings bei stark gestiegenem Verkehrsaufkommen auf Koh Phangan immer mehr ein: Viele Paare bzw. alleinstehende Mütter mit Säuglingen oder Kleinkindern auf dem Motorrad ohne Helm. Der Säugling bzw. das Kleinkind natürlich ganz vorne und ohne Helm, weil das so niedlich und thaistyle ist. Beim kleinsten Aufprall wird die Mutter den Säugling an der Lenksäule durch ihr Eigengewicht nahezu zerquetschen oder er wird durch einen Sturz bereits schwer verletzt. Diese Mütter/ Paare haben wohl ihr Hirn in ihrem Heimatland vergessen, sonst würden sie bei diesem Chaosverkehr, wie er mitlerweile in der High Season auf Koh Phangan herrscht, niemals mit einem Kind ohne Helm herumfahren. Ein Bild wie beiliegend zu meinem Leserbrief ist oft zu sehen, selbst zu Partytagen an denen jede Menge betrunkener und drogenbenebelter Leute unterwegs sind. Das man auf wenig frequentierten Nebenstraßen ohne Helm fährt und sich mal den Wind um die Ohren blasen lässt steht hier nicht zur Debatte, da schließe ich mich selbst nicht aus.

Helmut Lamprecht