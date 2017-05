Von: Redaktion DER FARANG | 10.05.17

BANGKOK: Die Thailand Privilege Card (TPC) hat in Henley & Partners Holdings für den Verkauf ihrer Thailand Elite Card eine international operierende Agentur gefunden und will das Geschäftsjahr mit Einnahmen in Höhe von 400 Millionen Baht abschließen.

Nach über zwei Jahrzehnten mit hohen Verlusten hat TPC die Gewinnzone erreicht. Das Unternehmen hat 21 Verkaufsbüros in Thailand, Henley & Partners Holdings 28 Büros weltweit. In den letzten sechs Monaten konnten 443 neue Mitglieder gewonnen werden. Damit stieg die Zahl der Elite-Card-Besitzer auf über 4.300. Die meisten kommen aus Großbritannien, China, Frankreich, Japan, Australien und den USA. Die Karte kostet zwischen 500.000 und zwei Millionen Baht und gewährt unterschiedliche Vergünstigungen. Sie reichen von Visa zwischen fünf und 20 Jahren, ohne das Land verlassen zu müssen, weiter sind es Multiple-Entry-Visa, Vergünstigungen auf Golfplätzen, in Spas, Restaurants und Hotels sowie kostenlose Gesundheitsuntersuchungen in einem privaten Krankenhaus.

Die Elite Card war im Jahr 2003 vom damaligen Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra initiiert worden. Thaksin hatte beim Start der Elite Card bis zum Jahr 2008 eine Million Karteninhaber vorausgesagt. Doch der Verkauf blieb weit hinter den Erwartungen zurück, beim Unternehmen Thailand Privilege Card sammelten sich Schulden in Höhe von 1,3 Milliarden Baht an. Anfang dieses Jahrzehnts beschloss die Regierung für das defizitäre Elite-Card-Projekt geänderte Voraussetzungen. So wurde die lebenslange Mitgliedschaft gestrichen.