Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.17

PENANG (dpa) - Bei einem Erdrutsch auf einer Baustelle sind im Nordwesten von Malaysia elf Menschen ums Leben gekommen.

Wie die örtlichen Behörden am Montag mitteilten, stammen die Todesopfern aus Bangladesch, Malaysia, Indonesien, Pakistan und Myanmar. Die Erdmassen kamen am Samstag an einer Baustelle für ein 49-Etagen-Hochhaus in Penang ins Rutschen. Medienberichten zufolge suchten die Rettungskräfte am Montag weiterhin nach Überlebenden, es werde mit weiteren Toten unter den Schuttbergen gerechnet..