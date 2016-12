Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.16

Foto: The Nation

THAILAND: Die verheerenden Überschwemmungen nach heftigen und anhaltenden Niederschlägen haben im Süden des Landes elf Menschenleben gefordert.

Weitere zwei Menschen werden noch vermisst, zwei wurden bei dem Hochwasser verletzt, berichtete Chatchai Promlert, Generaldirektor des Katastrophenschutzzentrums, am Sonntag. Von den Fluten wurden 157.580 Familien in 68 Bezirken von zehn südlichen Provinzen betroffen: in Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Krabi, Trang, Phatthalung, Songkhla, Yala, Pattani und Narathiwat. Nakhon Si Thammarat meldet drei Tote, Surat Thani, Songkhla, Phatthalung und Pattani jeweils zwei. Ministerpräsident Prayuth Chan-o-cha hat die lokalen Verwaltungen und die Armee zur Kooperation bei der Hilfe für die von den Überschwemmungen betroffene Bevölkerung aufgerufen.