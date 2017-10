RAYONG: Der Brand in der Fabrik der Asia Silicones Monomer Ltd. im Asia Industrial Estate in Rayong ist nach Aussage des Managers der Anlage Peerachai Wongsetthapusit auf einen Fall elektrostatischer Aufladung zurückzuführen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in einer Halle, in der 1.000 Liter Siloxanpolymer gelagert wurden. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb von 10 Minuten unter Kontrolle bringen. Niemand wurde verletzt, der Schaden beläuft sich auf 100.000 Baht. Beamte der Immissionsschutzbehörde nahmen am Brandort ihre Ermittlungen auf.