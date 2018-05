Von: Redaktion DER FARANG | 06.05.18

CHONBURI: Japans FROMM Corporation will ab August in seinem neuen Werk in Chonburi Elektrofahrzeuge montieren.



Die ersten 2.000 Wagen werden für 599.000 Baht verkauft, der aktuelle Preis liegt bei 664.000 Baht. FROMM hatte für seine Produktionsstätte eine Milliarde Baht zur Verfügung gestellt und will im Jahr bis zu 10.000 Elektrofahrzeuge herstellen. – Hyundai importiert das Elektroauto Ioniq Electric aus Südkorea. Der Motor bringt 120 PS und hat mit aufgeladener Batterie eine Reichweite von 280 Kilometern. Der Wagen kostet 1,749 Millionen Baht.