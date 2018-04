Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.18

BANGKOK: Die Bangkoker Sharich Holding will über Rizen Energy bis Ende kommenden Jahres 1.000 Elektroautos aus China importieren. Als erster Schritt sollen 100 BYD e6-Fahrzeuge in Bangkok als VIP-Taxis eingesetzt werden.

Mit den e6 will die Sharich Holding über das neue Unternehmen EV Society in der Hauptstadt einen Taxidienst aufbauen. Für ein VIP-Taxi können 150 Baht für die ersten beiden Kilometer und 15 Baht für jeden weiteren Kilometer berechnet werden. BYD e6-ist ein fünfsitziger Elektrowagen mit einer Reichweite von 350 Kilometern. An einer 40-Kilowatt-Station kann die Batterie in 90 Minuten aufgeladen werden. Sharich Holding und Rizen Energy wollen von BYD langfristig weitere E-Fahrzeuge importieren, so 24-sitzige Minibusse. Die BYD Auto Company mit Sitz in Shenzen in der Provinz Guangdong ist einer der größten Autoproduzenten Chinas.