PRACHUAP KHIRI KHAN: Erneut kam es in Prachuap Khiri Khan zu einem Angriff durch wilde Elefanten.

Häuften sich in den vergangenen Wochen die Meldungen in der Provinz, dass in Freiheit lebende Dickhäuter Obstplantagen zerstörten oder sogar Pick-up-Trucks von Ananasverkäufern auf Landstraßen stoppten, um an die süße Ladung zu gelangen, zerstörte kürzlich eine aggressive Horde die Wände eines Schlafsaals und eines Kantinengebäudes des Polizeikontrollpunktes an der Nong Plab – Pa La-U Road. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren vier Polizisten an dem dauerhaft installierten Checkpoint stationiert, niemand wurde verletzt.



Den Beamten folgend, kam es seit dem 20-jährigen Bestehen der Kontrollstelle noch nie zu einem vergleichbaren Vorfall. „Es gibt hier viele wilde Elefanten, aber der Großteil der Tiere ist friedlich und die Polizei versorgt sie von Zeit zu Zeit auch mit Wasser“, sagte Pol.-Major Suwit Maneewong in der Zeitung „The Nation“.

