Von: Redaktion DER FARANG | 15.11.17

PHETCHABURI: Ein in Panik geratener Elefant hat einen Soldaten getötet.

Der 34-Jährige aus Kanchanaburi hatte mit einer Gruppe Soldaten, Landwirten und weiteren Helfern eine Elefantenherde von einem Ackerland vertreiben wollen, Die Männer gingen an der Grenze zur Nachbarprovinz Prachuap Khiri Khan von zwei Seiten auf die Herde zu und zündeten nach Zeugenaussagen auch Feuerwerkskörper. Offenbar gerieten die Dickhäuter in Panik. Ein Elefant überrannte den Soldaten der Thappraya Sua Task Force. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf starb. Die Dickhäuter flüchteten in den Dschungel, sollen sich aber später auf Futtersuche wieder Ackerland genähert haben.