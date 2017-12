Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.17

Foto: The Nation

SA KAEO: Ein wilder Elefant hat einen Dorfbewohner in einer Zuckerplantage zu Tode getrampelt.

Der 52-jährige Mann war am Mittwochabend auf dem Weg zu einem Treffen mit Dorfbewohnern. Sie wollten darüber beraten, wie sie eine Herde Elefanten aus dem Wohngebiet Khlong Hat zurück in das Schutzgebiet Wang Nam Yan treiben könnten. Die Dickhäuter hatten zuvor bereits bewohnten Gebiete aufgesucht und Schäden hinterlassen. Nach dem tödlichen Zwischenfall war die Herde in das Schutzgebiet zurückgekehrt.