Von: Redaktion DER FARANG | 01.03.17

AYUTTHAYA: Drei japanische Urlauber und ein Mahout wurden verletzt, als ein Elefant am Dienstag im Ayothaya Elephant Village durchdrehte und sich mit einem weiblichen Dickhäuter paaren wollte.

Zwei Japanerinnen und der Führer wurden abgeworfen, verletzt wurde ebenfalls ein in der Nähe stehender Japaner, der Fotos schoss. Die drei Urlauber erlitten Quetschungen am Körper, der Mahout ein gebrochenes Bein. Die Touristen konnten nach der Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen, heißt es in der „Bangkok Post“.

Der 20 Jahre alte Elefantenbulle namens Doraemon befolgte beim Anblick der Elefantenkuh mit Namen Wassana nicht mehr die Befehle seines Mahouts und marschierte auf Wasana zu, um sie zu besteigen. Als sich die Elefantenkuh gegen die Annäherungsversuche wehrte, griff Doraemon Wassana an. Dabei fielen die Japanerinnen und der Führer zu Boden. Der Mahout beschreibt sein Tier als nicht bösartig, es sei auch nicht in der Musth (Brunftzeit). Allerdings nähere es sich gerne weiblichen Elefanten und versuche, mit ihnen zu paaren.