Die geplante Einschienenbahn soll an das bestehende BTS-System angeschlossen werden. Foto: epa/Barbara Walton

BANGKOK: Das Kabinett hat grünes Licht zum Bau einer 2,68 Kilometer langen Einschienenbahn entlang des Chao-Phraya-Flusses gegeben, um den Verkehr auf der Thonburi-Seite des Flusses zu entlasten.

Die sogenannte „Gold Line“ soll von der bereits bestehenden BTS-Station Krung Thon Buri bis zum Wat Anongkaram führen, vorbei an den großen Hotels und Touristenattraktionen wie dem Klong-San-Markt. Zwei Bauphasen sind geplant: 1,72 Kilometer von der BTS-Station Krung Thon Buri zum Taksin Hospital und 0,96 Kilometer vom Taksin Hospital zum Wat Anongkaram. Der erste Abschnitt soll bereits im Jahr 2018 eröffnet werden, der zweite im Jahr 2023. Mit einer Machbarkeitsstudie sollen die Vor- und Nachteile der geplanten Trasse in Erfahrung gebracht werden. So befürchten Kritiker, dass mit der Einschienenbahn die historische Kulisse des Gebiets beeinträchtigt werden könnte.