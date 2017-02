BANGKOK: Die für den schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr in Bangkok zuständigen Behörden sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Namen der Bahnstationen mehr Sinn ergeben sollten.

So ist geplant, dass Hochbahn- (BTS) und MRT-Stationen (Metro) den gleichen Namen tragen sollten, wenn sie eng beieinanderliegen, wie zum Beispiel die MRT-Station Silom und BTS-Station Sala Daeng. Sie sollen fortan nicht mehr nach Straßen, sondern nach dem Gebiet, in dem sie sich befinden, oder nach einer nahegelegenen Sehenswürdigkeit, benannt werden.

Wenn sich die Stationen mit Umsteigemöglichkeit von der BTS in die MRT und umgekehrt dasselbe Gebäude teilen oder innerhalb eines Radius von 50 Metern liegen, sollen sie fortan den gleichen Namen tragen. Das betrifft zum Beispiel die Umsteigestationen BTS Mo Chit und MRT Chatuchak, BTS Asoke und MRT Sukhumvit, BTS Sala Daeng und MRT Silom, sowie MRT Phetchaburi und Airport Link Makkasan.

Unter dem neuen Kriterium, soll die MRT-Station Pattanakarn der Yellow Line, die sich im selben Gebiet wie die Huamark-Station des Airport Rail Links befindet, in Huamark umbenannt werden und der Name der Thonburi-Sirirat-Station der Red Line in Sirirat gekürzt werden, passend zur nahen Station der Orange Line.