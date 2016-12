Von: Matthias Arnold, dpa | 18.12.16

BRAUNSCHWEIG: Jan Holzhausen (l.) und Wolfang Sunder zeigen am Institut für Industriebau und konstruktive Entwerfen (IIKE) der Technischen Universität TU Braunschweig ein Studentenmodell eines Erweiterungsbaus für den Flughafen Düsseldorf. In Rahmen des Projektes „HyFly“ des Konsortiums InfectControl 2020 erforschen Wirtschaftsunternehmen und akademische Partner, wie sich Pandemien an Flughäfen verhindern lassen könnten.