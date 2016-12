Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.16

SONGKHLA: Eine Frau wurde getötet und 39 weitere Fahrgäste verletzt bei einem Busunglück im Bezirk Thepa.

Laut der Polizei war der Doppeldeckerbus in einer Kurve von der glatten Fahrbahn abgekommen. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und einen Pavillon am Straßenrand und kippte um. Die Fahrgäste waren fast ausschließlich Mitarbeiterinnen des Taksin-Palastes in Narathiwat. Sie hatten in Bangkok an einer Konferenz teilgenommen und befanden sich auf dem Heimweg. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Hat Yai und Songkhla eingeliefert.