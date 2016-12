KANCHANABURI: Eine Reise in die Vergangenheit kann man in dem Historienpark Malika 124 in Kanchanaburis Distrikt Sai Yok unternehmen, 28 Kilometer von der Provinzhauptstadt entfernt.

Im klassischen Stil der Rattanakosin-Ära unter der Regentschaft von König Chulalongkorn gestaltet, kann man hier durch eine historische Stadt schlendern, Nachbauten historischer Gebäude bewundern und sich in Kostümen der frühen 1900er Jahre verkleiden. Urgemütliche Restaurants und Cafés sowie kleine Shops und Massage-Salons versprühen viel Charme der guten alten Zeit.



Malika 124 hat täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Infos: www.facebook.com/MallikaR.E.124.