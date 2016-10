PATTAYA: Auf einer jüngsten Sitzung der City Hall unter Leitung von Pattayas neuen Bürgermeister Chanapong Sriviset wurden verschiedene Lösungsvorschläge diskutiert, um den Verkehrskollaps in Pattaya zu entschärfen.

Heiß umstritten war der Vorschlag, die Einbahnstraßenregelung auf der Second Road und Beach Road wieder aufzuheben, um sie für den beidseitigen Verkehr freizugeben. In Betracht gezogen wurde auch, die Fahrtrichtung auf den beiden Straßen umzukehren. Dann müssten die Verkehrsteilnehmer in den Süden über die Second Road und in den Norden über die Beach Road fahren. Ein weiterer Vorschlag lautete, am Delfinkreisel im Norden des Stadtgebietes Ampelanlagen zu installieren. Ein Forscherteam der King Mongkut’s University of Technology wurde konsultiert, um das bestmögliche Verkehrskonzept für Pattaya in Erfahrung zu bringen. Bis wann die Ergebnisse der Studie vorgelegt werden, ist nicht bekannt.