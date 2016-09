Von: Redaktion DER FARANG | 15.09.16

JAKARTA (dpa) - Bei einer Explosion an Bord eines Ausflugsbootes mit Touristen ist vor der indonesischen Insel Bali ein Passagier ums Leben gekommen.

14 weitere seien verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Boot war mit 35 Menschen an Bord von Padangbai im Osten der Insel zu der kleinen Insel Gili Trawangan unterwegs, als der Treibstofftank explodierte, wie Polizeichef Sugeng Sudarso sagte. Die Ursache war unklar. Aus welchen Ländern die Touristen an Bord stammten, wusste er zunächst nicht.

Bali liegt im Osten des riesigen Inselstaates. 2015 machten dort vier Millionen Touristen Urlaub, darunter 120 000 aus Deutschland. Die meisten Besucher kam aber aus dem nahen Australien: fast eine Million. Aus Darwin im Norden Australiens dauert der Flug zweieinhalb Stunden.