Ein Model zur Miss Thailand Universe gekrönt

Von: Redaktion DER FARANG | 31.07.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Die 25-jährige Mareeya Poonlertlarp wurde am Samstagabend in der Siam Paragon Hall zur Miss Thailand Universe 2017 gekrönt.

Das thai-schwedische Model graduierte an der Stockholmer Business School in Marketing und spricht vier Sprachen fließend: neben Thai und Schwedisch Englisch und Mandarin. Sie steht seit ihrem 13. Lebensjahr auf dem Laufsteg. Die 183 Zentimeter große Siegerin erhielt eine Million Baht, ein Diamantendiadem, ein Auto und eine Trophäe. Sie wird Thailand im November bei der Wahl der internationalen Miss Universe 2017 in Las Vergas (USA) vertreten.



Mareeya will als Miss Thailand Universe für die Rechte der Frauen in Thailand und deren Erziehung eintreten und auf die Problematik einer frühen Schwangerschaft von Teenager aufmerksam machen. Hinter Mareeya belegten Supaporn Litiphruek, Suraphuen Artkongharn, Ratchanok Nawaset und Paweensuda Du-uen die nächsten Plätze.