Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.18

PATTAYA: Alfred Karl Hermann Klammt, kurz auch „Mac“ genannt, ist am Wochenende des 7. und 8. Januars 2018 nach längerer Krankheit, jedoch trotzdem unerwartet, verstorben.

Mac hatte in den 90ern und im ersten Jahrzehnt des neuen Millenniums für die heute nicht mehr existierende „Südost­asien Zeitung“ und später für das deutschsprachige Magazin DER FARANG als Übersetzer und Korrekturleser gearbeitet. Bei beiden dieser Publikationen wurde er für seinen Fleiß und seine Zuverlässigkeit sehr geschätzt. Er war ein ruhiger, sehr korrekter und zuverlässiger Mensch, ein unauffälliges Juwel in Pattaya. All diejenigen, die ihn gekannt haben, werden ihn sicherlich vermissen, denn Mac war stets ein interessanter Gesprächspartner. Er ist mit 82 Jahren von uns gegangen. Die Beisetzung hat bereits am 12. Januar stattgefunden.