17.04.18

HUA HIN: In sozialen Medien kursierende Videos zeigen mehrere Haie vor den Stränden der Touristenmetropole Hua Hin.

Der Facebook-Nutzer, der das Material gepostet hatte, behauptete, dass zwischen 40 bis 50 Haie vor dem Strand Sai Noi schwimmen würden. Jeder Hai soll etwa 50 Kilogramm wiegen. Das Filmmaterial wurde veröffentlicht, nachdem am Sonntag bekannt wurde, ein Ausländer sei vor dem Strand Sai Noi von einem Hai gebissen worden. Bilder zeigen einen westlichen Mann mit schweren Verletzung an seinem Fuß. Ein Arzt, der den Verletzten behandelte, sagte, die Wunden stammten von messerscharfen Klippen, nicht von einem Hai. Solche Felsen seien an einigen Stränden in Hua Hin zu finden. Auch in Krabi sind zehn Schwarzspitzen-Riffhaie vor Koh Hong gesichtet worden.