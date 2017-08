CHIANG MAI: Wer es sich aussuchen kann, unternimmt diesen Kurztrip von Chiang Mai aus nicht gerade an einem Wochenende. Das wäre auch schon der einzige, weise Rat. Denn ist man erst in dieser Region, Ban Mae Kampong, Ampoere Mae On, nordöstlich von Chiang Mai City, angekommen, ergeben sich auf Schritt und Tritt Möglichkeiten, Neues zu entde­cken. Für jeden. Zu Fuß auf den Trekking-Routen, per Zweirad, die steilen, kleinen Straßen längs, als Abenteurer an diversen Zip-Lines hängend, Wasserfällen entgegenkletternd oder als stiller Genießer in den originellen, zauberhaften Cafés und Restaurants auf dem Weg.

