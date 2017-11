Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.17

Über den Grenzfluss Mekong gelangen Drogenlieferungen von Myanmar nach Thailand, so auch in der Provinz Bueng Kan. Archivbild: sanpom / Fotolia.com

BUENG KAN: Die Polizei hat einen Thailänder und dessen laotische Ehefrau verhaftet, die verdächtigt werden, in der Provinz Bueng Kan im Nordosten Thailands Drogen verkauft zu haben.

Der 52-jährige Mann und seine 26-jährige Partnerin wurden am Donnerstagabend an einem abgelegenen Ort in der Phang Khone-Bueng Kan Road in der Gemeinde Ban Nong Chan des Bezirks Sri Wilai festgenommen.

Nach einem Hinweis eines Informanten wurde das Gebiet von der Polizei observiert. Die Beamten wurden auf einen Geländewagen aufmerksam, der am Straßenrand anhielt. Kurz darauf stieg eine junge Frau aus dem Fahrzeug und verhielt sich auffällig. Nach einer Weile ließ sie ein kleines Päckchen ins Gras fallen. Die Beamten überprüften das Päckchen und stellten 2.919 Methamphetamin-Pillen sicher. Daraufhin verfolgten sie das Fahrzeug und nahmen das Paar fest.

Die beiden mutmaßlichen Drogen-Dealer behaupteten, sie seien von einer Laotin angeheuert worden, die ihnen nur als „Noi“ bekannt sei, um die Drogen an einen Kunden auszuliefern. Die Polizei veranlasste das Paar, „Noi“ erneut anzurufen und nach weiteren Drogen zu fragen. Kurze Zeit später traf ein Motorradfahrer am Tatort ein, ließ ein weiteres Päcken fallen und raste davon. Im zweiten Paket fand die Polizei 23.999 Meth-Pillen sowie fünf Kilogramm der Modedroge Crystal-Meth.