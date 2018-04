Von: Redaktion DER FARANG | 10.04.18

BANGKOK: Ein großer Teil der derzeit 10.000 von Gerichten nach Alkohol am Steuer zu einer Bewährungsstrafe verurteilten Frauen und Männer müssen der Bewährungshörde bei deren Bemühungen helfen, die Verkehrssicherheit während der Feiertage zu Songkran zu verbessern.

Die zusätzlichen Helfer, die als Strafe soziale Dienste zu leisten haben, werden landesweit als Freiwillige an den Kontrollstellen zur Verkehrsregelung eingesetzt, hat der Generaldirektor der Bewährungsabteilung, Prasarn Mahaleetrakul, angekündigt. Diese ehemaligen betrunkenen Fahrer müssten zu Songkran an Checkpoints bei Regen oder Sonnenschein ihren Dienst versehen und sich mit der Aggression unter Alkoholeinfluss stehender Fahrer auseinandersetzen. Das sollte die unfreiwilligen Helfer dazu bewegen, zweimal darüber nachzudenken, ob sie noch einmal unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug lenken wollten.

Wer wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wird, muss während der einjährigen Bewährungszeit, in der auch sein Führerschein eingezogen wird, zu bestimmten Zeiten soziale Dienste leisten. Darunter fällt Arbeit in Leichenhallen und die Versorgung von Verkehrsunfallopfern in Krankenhäusern.

Dr. Taejing Siripanich, Generalsekretär der Stiftung „Don’t Drive Drunk“, hält es durchaus für angemessen, dass ehemalige betrunkene Fahrer mit Verkehrspolizisten an Checkpoints zusammenarbeiten. Das würde ihnen eine neue Perspektive über betrunkene Fahrerhandlungen geben. Denn viele betrunkene Autofahrer wären aggressiv und bedrohten Polizeibeamte.