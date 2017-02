Ehemaliger Provinzchef in China zu langer Haftstrafe verurteilt

Ein Gericht in der ostchinesischen Stadt Xiamen fällte am Mittwoch das Urteil. Foto: epa/Str

PEKING (dpa) - Ein ehemals hochrangiger Provinzchef ist in China zu 15 Jahren Haft verurteilt worden.

Zhou Benshun habe sich der Korruption schuldig gemacht, begründete ein Gericht in der ostchinesischen Stadt Xiamen am Mittwoch das Urteil, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Demnach hat der ehemalige Parteichef der nordchinesischen Provinz Hebei seine Stellung genutzt, um sich über Jahre selbst zu bereichern. Mehr als 40 Millionen Yuan (5,5 Millionen Euro) sollen der 64-Jährige und seine Familie abgezweigt haben. Zhou Benshuns Fall ist der jüngste in einer ganzen Reihe von Verurteilungen ranghoher Kader im Zuge der Antikorruptionskampagne der Regierung in Peking..