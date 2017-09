Von: Redaktion DER FARANG | 19.09.17

BANGKOK: Der als ehemaliger Luxus- oder Jet-Set-Mönch bekannte Wirapol Sukphol musste am Montag erstmals vor Gericht erscheinen und bekannte sich nicht schuldig zur Anklage, er habe ein Mädchen unter 15 Jahren vergewaltigt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38-Jährigen unter anderen vor, von Januar 2000 bis Mitte 2001 eine 14-Jährige missbraucht zu haben. Das Mädchen hatte damals Anzeige erstattet, der Mönch habe sie widerrechtlich festgehalten und mit ihr Sex gehabt. Das Provinzgericht ließ später die Anklage fallen, weil die Jugendliche keine Beweise vorbringen konnte. Die Richter entschieden, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen. Dennoch bleibt die Staatsanwaltschaft bei dem Vorwurf der Vergewaltigung einer Minderjährigen.

Der als Luang Pu Nen Kham bekannte Mönch war nach jahrelanger Fahndung durch die thailändische Justiz Mitte Juli von den USA nach Thailand ausgeliefert worden. Am Montag wurde er in Gefängniskleidung vom Bangkok Remand Prison zum Strafgericht gebracht. Dort legte die Staatsanwaltschaft ihre Anklagen gegen den ehemaligen Mönch vor.

Die Öffentlichkeit wurde auf den Jet-Set-Mönch aufmerksam, als ein Video mit ihm in einem Privatflugzeug in den Medien erschien. Wirapol Sukphol hatte eine Tasche von Louis Vuitton bei sich und trug eine teure Sonnenbrille. Obwohl Mönche zu einem Leben ohne materiellen Besitz in Armut verpflichtet sind, hatte er einen ausgeprägten Hang zum Exquisiten.

Die Polizeieinheit DSI warf 2013 dem selbst ernannten Abt eines Tempels in der Provinz Sisaket Sex mit einem 14-jährigen Mädchen vor. Aus dieser Beziehung ging ein Junge hervor. Die Ermittler fanden ausreichend Beweise für Bereicherung an Spenden, Steuerhinterziehung, Betrug, Geldwäsche, Gebrauch von Drogen und rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr, das zum Tod eines Mannes geführt hatte. Wirapol soll Zugriff auf 41 Bankkonten mit Beträgen in dreistelliger Millionenhöhe gehabt und in den Jahren 2009 bis 2011 22 Mercedes-Benz gekauft haben. Thailändische Behörden stellten von seinen Bankkonten 380 Millionen Baht sicher. Wirapol floh von Frankreich in die USA.