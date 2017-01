Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.17

UBON RATCHATHANI: Mit dem Geld ihres kranken deutschen Ehemanns hat eine 38 Jahre alte Thai zwei Losabschnitte der staatlichen Lotterie erworben und bei der Ziehung am Dienstag sechs Millionen Baht gewonnen.

So recht freuen kann sich die Frau über den ersten Preis nicht. Denn ihr Ehemann ist schwer erkrankt, er leidet an einem chronischen Nierenversagen. Der Deutsche hatte seiner Frau 300 Baht gegeben, damit sollte sie Lotterielose kaufen. Es war als Geschenk zu ihrem Geburtstag am kommenden Freitag gedacht. Jetzt sind aus den 300 Baht sechs Millionen Baht geworden. Die Thai hatte zwei Lose mit den Endnummern 57 und 75 ausgesucht und mit der Nummer 145157 das große Los gezogen. Mit Blick auf ihren schwerkranken Ehemann sagte sie: „Ich weiß nicht, ob ich glücklich oder traurig bin.“