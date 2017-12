Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.17

MANILA (dpa) - Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte lässt die Offensiven des Militärs gegen kommunistische Rebellen und andere Gruppen für die Weihnachtsfeiertage stoppen. Die vom 24. Dezember bis 2. Januar geltende Waffenruhe sei eine einseitige Aktion der Regierung, von Angriffen abzusehen, sagte Duterte am Mittwoch vor Reportern in der Hauptstadt Manila. Sie sei nicht speziell an kommunistische Rebellen gerichtet, sondern eine allgemeine Erklärung, damit die Einwohner des Inselstaates ohne Stress Weihnachten feiern könnten.

Duterte äußerte sich aber nicht ausdrücklich zu den islamischen Aufständischen auf der Insel Mindanao im Süden der Philippinen, die mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verbündet sind. Das Parlament hatte vergangene Woche nach einem entsprechenden Vorstoß des Präsidenten das dort geltende Kriegsrecht um ein Jahr bis Ende 2018 verlängert.

Dutertes Sprecher Harry Roque sagte, die Regierung erwarte, dass auch von den kommunistischen Rebellen eine ähnliche Geste des guten Willens komme. Duterte hatte die Friedensgespräche mit ihnen im Dezember abgebrochen, weil sie auch während der Verhandlungen Angriffe verübten. Der Präsident erklärte sie anschließend offiziell zu Terroristen, seitdem haben sich die Feindseligkeiten zwischen beiden Seiten zugespitzt.