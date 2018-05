Durian-Buffets der Sommerhit

Von: Björn Jahner | 18.05.18

THAILAND: Durian würden wohl die wenigsten als eine Buffetoption vermuten. Tatsächlich jedoch erfreut sich die „Königin der Früchte“ insbesondere unter chinesischen Urlaubern in Thailand großer Beliebtheit, weshalb immer mehr Einkaufszentren „All-you-can-eat“-Buffets anbieten, bei denen man sich an der Frucht mit dem unverwechselbaren Geruch und Geschmack so richtig satt essen kann.

So organisiert die Supermarktkette Tesco Lotus regelmäßige Durian-Partys. Ähnliche Aktionen veranstalten auch bekannte Shopping Mall-Betreiber wie The Mall Group und die Central Food Retail Company. Als Zielgruppe benennen beide Unternehmen Touristen aus der Volksrepublik. Um der ungebremsten Nachfrage standzuhalten, hat Tesco Lotus sein Sortiment an Durian, Rambutan, Mangos­tane und anderen Obstsorten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50 Prozent auf sieben Millionen Kilogramm erhöht. „Da wir die Produkte direkt von Landwirten und landwirtschaftlichen Genossenschaften kaufen, sind wir in der Lage, unseren Kunden Qualitätsprodukte zu einem erschwinglichen Preis anzubieten“, informierte Salinla Seehaphan, Leiterin für betriebliche Angelegenheiten bei Tesco Lotus, in der „Bangkok Post“.