Von: Björn Jahner | 06.02.18

CHIANG MAI: Ein populäres Café im Bezirk Mae Rim wurde von den Behörden mit der Begründung der illegalen Landinbesitznahme geschlossen.

Das privat geführte Ausflugsziel „Pongyang Jungle Coaster & Zipline“ Tambon Pong Yaeng erfreute sich großen Zulaufs, nachdem auf sozialen Online-Netzwerken über die Attraktion berichtet wurde. Auf Facebook warben die Betreiber unter anderem mit dem selbstbewussten Slogan: „Kaffee für einige Zehn Baht mit dem Geschmack von einigen 100 Baht und die schöne Aussicht auf den Wasserfall im Wert von mehreren Millionen Baht“.



Nachdem Beschwerden laut wurden, dass Teile des Cafés illegal im Wald an einem Fluss errichtet wurden, führten die Bezirksverwaltung, das Forstamt, Polizei und Armee sowie weitere relevante Behörden eine Razzia in dem Betrieb durch mit dem Ergebnis, dass eine neu gebaute Erweiterung des Cafés, so eine Brücke und eine 80 Quadratmeter große Terrasse mit Sitzmöglichkeiten direkt am Wasserfall, ohne behördliche Erlaubnis auf öffentlichem Land errichtet wurde.



Die Besitzerin gab an, nicht gewusst zu haben, dass sie die Fläche nicht hätte nutzen dürfen und kündigte an, der behördlichen Forderung nachzukommen, die Erweiterung ihres Betriebs abzureißen. Das Hauptgebäude hingegen entsprach aller gesetzlichen Auflagen und hat weiterhin normal geöffnet.