Von: Redaktion DER FARANG | 12.10.17

BANGKOK: Unter Strafandrohung hat die für die Telekommunikation zuständige Behörde NBTC Besitzer von Drohnen aufgefordert, ihre Fluggeräte innerhalb der kommenden 90 Tage anzumelden.

Laut dem Generalsekretär der NBTC Takorn Tantasith sind bisher nur 350 Drohnen bei der Zivilen Luftfahrtbehörde (CAT) angemeldet worden. Registrierungen sind möglich im Hauptquartier der NBTC, in den NBTC-Büros in mehreren Provinzen, auf Polizeistationen und in CAT-Büros. Wer sein Fluggerät nicht innerhalb von 90 Tagen angemeldet hat, muss mit einer Haft bis zu fünf Jahren und/oder einem Bußgeld bis zu 100.000 Baht rechnen. Takom hat zudem auf ein Flugverbot in einem Umkreis von 19 Kilometern zum Platz Sanam Luang während der Einäscherungszeremonien für den verstorbenen König vom 25. bis 29. Oktober hingewiesen. Das Flugverbot erstreckt sich somit auf die Provinzen Samut Prakan, Nakhon Pathom und Nonthaburi.