Von: Redaktion DER FARANG | 28.10.17

NAKHON SAWAN: Ein 50-jähriger Mann aus Nakhon Sawan im Norden Thailands wurde festgenommen, nachdem er mit seiner Drohne eine Nachbildung des Königlichen Krematoriums überflogen hatte.

Die Drohne wurde am Donnerstag gegen 18.40 Uhr während der Blumenniederlegungszeremonie vor dem Rathaus der Provinzhauptstadt gesehen.

Gegenüber der Polizei behauptete der Beschuldigte, er habe das Fluggerät gerade erst gekauft und hätte nicht gewusst, dass es illegal sei, es an diesem Ort zu betreiben. Er wird wegen des Verstoßes gegen das Luftfahrt- und Funkkommunikationsgesetz angeklagt. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft und/oder bis zu 100.000 Baht Geldstrafe. Die Ermittlungen der Polizei in diesem Fall dauern an. Der Verdächtige wurde auf Kaution in Höhe von 70.000 Baht freigelassen.