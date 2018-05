Drogenstraftäter erschießt Polizisten

KALASIN: Die Polizei hat eine Großfahndung nach einem Drogenstraftäter eingeleitet, der am Donnerstagabend auf zwei Polizisten geschossen hat. Ein Beamter wurde tödlich getroffen und fiel in den Fluss Pao

Die beiden Polizisten sollten den Drogenstraftäter verhaften, der sich auf der Flucht befindet und mit seiner Frau auf einem Floß vermutet wurde. Als die Beamten die Frau nach ihrem Mann befragten, tauchte dieser plötzlich auf und richtete seine Waffe auf die Polizisten. Einer wurde am linken Arm getroffen, der zweite ebenfalls. Er fiel vom Floß in den Fluss Pao. Seine Leiche wurde am Freitagmorgen geboren.