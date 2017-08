BANGKOK (dpa) - Die Menge durch das sogenannte Goldene Dreieck geschmuggelten Drogen steigt nach Polizeiangaben drastisch.

Ein Großteil der seit Oktober 2016 in Thailand beschlagnahmten 180 Millionen Methamphetaminpillen - kurz Meth - sei in der an Myanmar und Laos grenzenden Bergregion sichergestellt worden, sagte Einsatzleiter Chayapoj Hasunaha am Mittwoch. Insgesamt ging Rauschgiftfahndern damit mehr als doppelt so viel Meth ins Netz wie noch 2015.

Dieser «schwindelerregende» Anstieg hänge vor allem mit einer gestiegenen Produktion in Myanmar zusammen, mit der die immer größere Nachfrage in Asien bedient werden solle, hieß es weiter. Thailand diene dabei als Durchgangsland für Drogenexporte nach Indonesien, Singapur, Brunei, Australien und Südkorea, sagte Chayapoj. Das Goldene Dreieck ist zugleich Asiens größtes Anbaugebiet von Opium.