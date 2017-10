Foto: National News Bureau of Thailand

PATTANI: Im Nong-Jik-Distrikt der Provinz Pattani im tiefen Süden des Landes wurde auf einem 52 Rai großen Grundstück ein staatliches Drogenrehabilitationscenter eröffnet.

Gemäß dem Generaldirektor der Gefängnisbehörde Pol. Gen. Narach Sawetanan, zielt die Einrichtung seiner Behörde darauf ab, dass die Patienten in ein drogenfreies Leben zurückfinden, um sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Dabei werden Methoden angewendet, die auf dem lokalen Lebensstil und dem islamischen Glauben beruhen, berichtet das National News Bureau of Thailand (NNT). Die Kapazität des Centers ist für 200 Männer und 100 Frauen ausgelegt.