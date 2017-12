Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.17

BANGKOK: Die Polizei hat in den letzten Tagen Drogen im Straßenverkaufswert von zwei Milliarden Baht konfisziert und führende Drogenhändler festgenommen.

Es waren zwei große Fänge innerhalb von zwei Wochen, sagte der nationale Polizeichef General Chakthip Chaijinda am Montag vor der Presse. Am 21. November hatten die Ermittler einen 21 Jahre alten Mann verhaftet. Er war im Bezirk Bang Phli der Provinz Samut Prakan mit 10,31 Millionen Methamphetamin-Pillen geschnappt worden. Am 1. Dezember folgte nach einem Hinweis des verhafteten Drogendealers im Bangkoker Bezirk Khan Na Yow die Festnahme von zwei Männern im Alter von 26 und 31 Jahren. In deren Fahrzeug lagen 10,5 Millionen Yaba-Pillen. Bei den weiteren Ermittlungen beschlagnahmte die Polizei 12 Päckchen mit „Ice“ zu je einem Kilogramm. Die Drogen waren von Nordthailand nach Bangkok transportiert worden.